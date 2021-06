The Cuphead Show! - fragment serialu trafił do sieci. Wayne Brady w obsadzie

fot. Netflix

The Cuphead Show! zapowiedziano już w 2019 roku, ale na konkrety musieliśmy czekać aż do teraz. Podczas Netflix Geeked Week ujawniono, że do obsady dołączył Wayne Brady, amerykański aktor, komik i piosenkarz, znany m.in. z udziału w popularnym programie Whose Line Is It Anyway?. W nadchodzącym serialu animowanym udzieli on głosu postaci znanej jako King Dice, która była jednym z bossów w grze.

Zaprezentowano też dwa materiały wideo, w których można zapoznać się nie tylko z głosem, ale też i próbką umiejętności wokalnych Brady'ego. Zobaczcie i posłuchajcie sami.

The Cuphead Show! to serial animowany na podstawie gry z 2017 roku, za której stworzenie odpowiada Studio MDHR. Produkcja spotkała się z uznaniem krytyków przede wszystkim z uwagi na wyjątkowy styl oprawy graficznej, inspirowany klasycznymi kreskówkami.