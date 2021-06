Castlevania - spin-off serialu ogłoszony! Kto będzie głównym bohaterem?

fot. Netflix

Castlevania, uznawana za najlepszy serial Netflixa na podstawie gier, dobiegła końca wraz z 4. sezonem, ale wspominano, że w planach są spin-offy. Jeden z nich zostały oficjalnie zapowiedziany w trakcie Geeked Week. Zdradzono, że jego głównymi bohaterami będą Richter Belmont (syn Trevora i Syphy) oraz Maria Renard. Miejscem akcji będzie zaś Francja podczas Rewolucji, a konkretnie w roku 1792. Na tym niestety detale się kończą i prawdopodobnie na premierę trzeba będzie sporo poczekać.

https://twitter.com/NetflixGeeked/status/1403385425109061633

Przypominamy, że Richter Belmont to postać, która pojawiała się w grach i była głównym bohaterem w Rondo of Blood z 1993 roku. Co ciekawe, w grach to nie on, a Simon Belmont był synem Trevora i Syphy, prawdopodobnie więc twórcy serialu postanowili wprowadzić pewne zmiany w fabule.