The Cycle: Frontier z 2. sezonem rozgrywek. Nowa mapa i misje czekają na graczy

fot. materiały prasowe

The Cycle: Frontier, czyli sieciowa strzelanka nastawiona na rywalizację PvPvE i dostępna w modelu free to play, doczekała się drugiego sezonu. The Depths of Tharis Island wprowadza przede wszystkim nową mapę, czyli tytułowe Tharis Island. Tym razem tereny stawiają przede wszystkim na wewnętrzne przestrzenie, na czele z systemem jaskiń, co bez wątpienia nie pozostanie bez wpływu na rozgrywkę. Oczywiście nie zabraknie również zupełnie nowych misji i wyzwań, a także kolejnej przepustki. Fortuna Pass ponownie oferować będzie wyłącznie kosmetyczną zawartość.

Warto przypomnieć, że każdy sezon w The Cycle: Frontier kończy się zresetowaniem postępów. Start The Depths of Tharis Island wydaje się więc dobrą okazją, by rozpocząć swoją przygodę z tym tytułem, jeśli od jakiegoś czasu mieliście go na oku.