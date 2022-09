Wrath of the Lich King Classic - kim jest Arthas? Wideo przybliża historię Króla Lisza

fot. Blizzard Entertainment

26 września zadebiutowało World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic, które pozwala graczom wrócić do Northrend w klasycznym wydaniu. Z tej okazji twórcy postanowili opublikować w sieci wideo będące krótkim (trwającym niespełna 4 minuty) streszczeniem losów Arthasa, czyli bohatera, który z czasem stał się tytułowym Królem Liszem. Wideo nadaje się zarówno dla osób, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z uniwersum Warcrafta, jak i tych, którzy chcą sobie po prostu przypomnieć najważniejsze informacje na temat słynnego antagonisty.

Wrath of the Lich King Classic będzie intensywnie rozwijane w nadchodzących tygodniach. 6 października do gry trafi aktualizacja wprowadzająca trzy pierwsze rajdy: Eye of Eternity, Obsidian Sanctum oraz Naxxramas. W przyszłości doczekamy się również kolejnych wyzwań w Ulduar, Trial of the Crusader, Ruby Sanctum oraz oczywiście Icecrown Citadel, gdzie śmiałkowie będą mogli stanąć twarzą w twarz z Arthasem.