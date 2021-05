The Division: Heartland bez tajemnic. Gameplay wyciekł do sieci

fot. Ubisoft

Jakiś czas temu Ubisoft zapowiedział, że marka The Division będzie w dalszym ciągu rozwijana – między innymi za sprawą projektu zatytułowanego The Division: Heartland. Nie ujawniono prawie żadnych szczegółów na temat tej produkcji, poza tym, że będzie ona dostępna w modelu free to play. Teraz dowiedzieliśmy się więcej za sprawą wycieku materiału do sieci.

Na profilu SkyLeax na Twitterze opublikowano wideo, w którym pojawia się kilka interesujących informacji, a także pierwsze fragmenty rozgrywki. Miejscem akcji Heartland będzie niewielkie amerykańskie miasto Silver Creek. Gracze będą mieli do dyspozycji dwa tryby zabawy: Expedition, nastawiony na kooperację i zmagania ze sztuczną inteligencją oraz Storm – przeznaczony dla 45 osób tryb PvPvE. W obu mamy przede wszystkim poszukiwać sprzętu, eksplorować, walczyć i starać się przetrwać, zmagając się nie tylko z wrogami, ale też i zabójczym wirusem.

https://twitter.com/SkyLeax/status/1393581622998470657

Na tym jednak nie koniec, bo do internetu trafiło też dłuższe, trwające ponad 20 minut wideo z rozgrywki, ale jest ono na bieżąco usuwane. Było na nim widać, że gameplay przypomina ten z poprzednich odsłon, choć dodano do niego zdecydowanie więcej elementów survivalowych. Materiał oferował też spojrzenie na system mikrotransakcji. Za prawdziwe pieniądze gracze mogą kupować bronie i inne przedmioty, nie zabraknie też przepustki Battle Pass.

Pełną prezentację rozgrywki z The Division: Heartland najprawdopodobniej zobaczymy na czerwcowych targach E3 2021.