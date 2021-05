Indiana Jones - ruszyły prace nad nową grą studia MachineGames

Microsoft

Studio MachineGames zasłynęło przede wszystkim jako autorzy ostatnich odsłon serii Wolfenstein, które są prawdziwym pokazem umiejętności tych deweloperów. Ten etap twórcy mają jednak już za sobą (przynajmniej na razie) i teraz zajmują się zupełnie nowym projektem, który ogłoszono na początku stycznia tego roku. Mowa oczywiście o grze Indiana Jones ze słynnym archeologiem w roli głównej.

Wygląda na to, że wreszcie można powiedzieć, że prace nad tą nową produkcją na dobre się rozpoczęły. Źródłem tej informacji jest jeden z pracowników MachineGames, który w swoim portfolio na Linkedin zaznaczył, że od marca pracuje jako artysta odpowiedzialny za oświetlenie w nowej grze Bethesdy.

Do tej pory studio nie ujawniło zbyt wiele. Pokazano jedynie krótki teaser, który daje pewne wskazówki co do miejsca akcji. Wideo pokazuje m.in. bilet do Rzymu datowany na 1937 rok. Potwierdzono też, że gra zaoferuje oryginalną historię i nie będzie inspirowała się filmowymi opowieściami.

Platformy docelowe gry pozostają tajemnicą. Na obecną chwilę nie wiadomo, czy Microsoft, który jest właścicielem całej Bethesdy, zdecyduje się zachować ten tytuł na wyłączność swoich urządzeń.