The Eight Hundred - zwiastun filmu. Największe wojenne widowisko z Chin

fot. materiały prasowe

The Eight Hundred to historyczna superprodukcja o budżecie 80 mln dolarów. Film oparty jest na prawdziwych wydarzeniach, które miały miejsce w 1937 roku w Szanghaju. Tam w trakcie wojny Chin z Japonią, oddział 400 żołnierzy bronił się przed przeważającymi siłami wroga. Było ich ledwo ponad 400, ale by zmylić wroga, mówiono, że jest ich 800. Zobaczymy na ekranie, jak bohatersko walczyli przez cztery dni.

W obsadzie znaleźli się Ou Hao, Wang Qianyuan, Jiang Wu, Zhang Yi, Du Chun, Wei Chen, Tang Yixin, Li Chen, Liang Jing, Ethan Ruan, Liu Xiaoqing, Yao Chen, Zheng Kai i Huang Xiaoming.

The Eight Hundred - zwiastuny

Jest to pierwszy azjatycki film w całości kręcony kamerami IMAX, by podkreślić skalę widowiskowych scen. Za kamerą stoi Hu Guan, a Glen Boswell odpowiada za reżyserię scen batalistycznych. Znamy go z pracy przy trylogii Władcy Pierścieni.

Natomiast za tworzenie efektów specjalnych odpowiada nominowany do Oscara Tim Crosbie, który na koncie ma prace przy takich filmach jak Matrix czy X-Men: Przeszłość, która nadejdzie.

The Eight Hundred - premiera w Chinach ma odbyć się 21 sierpnia. Polska data nie jest znana, ale prawdopodobnie jak wszystkie ostatnie hity z Chin film trafi do Netflixa.