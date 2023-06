The Elder Scrolls Online za darmo - o ile będziecie na Pyrkonie

fot. Bethesda

Osoby wybierające się na tegoroczny Pyrkon będą mogły zdobyć The Elder Scrolls Online na PC za darmo i w ten sposób przygotować się do zabawy z najnowszym rozszerzeniem, The Elder Scrolls Online: Necrom.

W tym celu należy zrobić zdjęcie z Hermeusem Morą i dodać je na Twittera lub Instagrama z hasztagiem #ESOPyrkon. Następnie wystarczy pokazać zdjęcie jednej z osób w koszulce TESO, by otrzymać kod na pełną, podstawową wersję gry wraz z dodatkiem Morrowind.

fot. materiały prasowe

Przypominamy, że najnowsze rozszerzenie do gry, Necrom, od piątego czerwca jest dostępne na PC, a już 20 czerwca zadebiutuje ono na konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X. Dodatek wprowadza nową historię, w której centrum znajduje się właśnie Hermaeus Mora, a także nową klasę, Arkanistę.