The Elder Scrolls VI - kiedy premiera gry? Wiemy też co z wersją PS5

fot. Bethesda

Reklama

Na łamach The Verge opublikowano kolejne informacje, które wypłynęły do sieci przy okazji sporu o przejęcie Activision-Blizzard przez Microsoft. Tym razem znalazło się tam coś interesującego dla graczy. Zdradzono bowiem, że The Elder Scrolls VI zadebiutuje na rynku "w 2026 roku lub później". Dodatkowo w bardzo jasny, klarowny sposób napisano tam, że będzie to tytuł na konsolową wyłączność giganta z Redmond. Gra, podobnie jak wcześniej Starfield oraz Redfall, ma trafić wyłącznie na PC oraz konsole Xbox i nie pojawi się na PlayStation 5.

fot. The Verge

Oczywiście do 2026 roku zostało jeszcze mnóstwo czasu, a TES VI znajduje się obecnie na wczesnym etapie rozwoju, także wiele może się jeszcze zmienić, a na konkrety z pewnością będziemy musieli jeszcze długo czekać. Warto przypomnieć, że jak na razie doczekaliśmy się jedynie krótkiego teasera, który nie zdradził w zasadzie niczego i pokazał jedynie logo gry.