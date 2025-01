Substancja online. Film już dostępny w VOD - gdzie obejrzeć?

foto. materiały prasowe

Substancja w reżyserii Coralie Fargeat to znakomity film, który przypadł do gustu nie tylko krytykom, ale też widzom. Dał on także nowe siły aktorce Demi Moore, która – jak sama mówi – zaczęła tracić wiarę w swój zawód i chciała już przejść na emeryturę. Postanowiła jednak zaryzykować i wziąć udział w nowym projekcie. I to się opłaciło. To produkcja kompletnie inna od kina rozrywkowego, w którym pojawiała się w ostatnich latach. Za rolę w Substancji Moore została nagrodzona pierwszym w swojej karierze Złotym Globem w kategorii Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu.

Film jest dostępny na razie na czterech platformach VOD. Można go wypożyczyć na 48 godzin lub kupić na własność.

Rakuten – 14,99 zł za wypożyczenie, 44,99 zł za zakup

– 14,99 zł za wypożyczenie, 44,99 zł za zakup Premiery Canal+ – 17,99 zł za wypożyczenie

– 17,99 zł za wypożyczenie Cineman – 17,90 zł za wypożyczenie

– 17,90 zł za wypożyczenie Polsat BOX GO – 20,00 zł za wypożyczenie

Czy marzysz czasem, by stać się lepszą wersją siebie? Tą samą, a jednak doskonalszą pod każdym względem? Spróbuj naszego nowego produktu o nazwie Substancja. Nic już nie będzie takie samo. Dzięki Substancji możesz stworzyć drugą siebie: młodszą, piękniejszą, perfekcyjną. Musisz pamiętać tylko o jednym, by dzielić czas między obie siebie, tę starą i nową. Tydzień dla jednej, tydzień dla drugiej. Idealna równowaga bez żadnych odstępstw. To proste, prawda? Jeśli nie spróbujesz naginać reguł, wszystko będzie dobrze.