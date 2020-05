The Elder Scrolls VI - kiedy nowe informacje? Pete Hines ma złe wiadomości

The Elder Scrolls VI to kontynuacja jednej z najpopularniejszych gier RPG w historii, czyli świetnie ocenianego Skyrima z 2011 roku. Nadchodząca odsłona serii do tej pory doczekała się jedynie krótkiego, niewiele mówiącego teasera w 2018. Wygląda też na to, że w najbliższym czasie nie mamy co liczyć na żadne, bardziej konkretne informacje, a na premierę gry będziemy musieli czekać naprawdę długo.

Wspomina o tym Pete Hines, wiceprezes działu PR i marketingu w firmie Bethesda. Na swoim Twitterze napisał, że premiera The Elder Scrolls VI będzie miała miejsce dopiero po debiucie Starfield, a na temat tej gry nie ujawniono praktycznie żadnych informacji. Sugeruje on też, że fani serii będą musieli poczekać kilka lat na informacje o nowej odsłonie.

Gra wyjdzie po Starfield, o którym na ten moment nic nie wiadomo. Jeśli więc pytasz mnie o szczegóły teraz, a nie za kilka lat, to nie jestem w stanie odpowiednio sprostać twoim oczekiwaniom - pisze Hines.

Można spodziewać się, że The Elder Scrolls VI ominie obecną generację konsol i trafi już na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X.