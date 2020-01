The Eternals - czy w filmie pojawi się Namor? Tajemniczy casting może to potwierdzać

Obecnie trwają prace na planie widowiska The Eternals wchodzącego w skład 4. Fazy Kinowego Uniwersum Marvela. W zeszłym tygodniu użytkownik Twittera kryjący się pod nickiem @hirotheheroo twierdził, że rozmawiał z syryjskim nastolatkiem, który twierdzi, że ma niewielką rolę w filmie, chłopca, którego ojca zabijają morskie potwory. To jednorazowy występ i w kolejnych produkcjach ma go zastąpić dorosły aktor. Tym nastolatkiem jest znany z Kafarnaum Zein Al Rafih. 15-letni młody aktor niedawno wrzucił do sieci zdjęcia z gwiazdami The Eternals, Salmą Hayek i Lią McHugh, zatem coś może być na rzeczy. Ta wiadomość wzbudziła szereg spekulacji, że Syryjczyk gra młodego Namora, którego dorosłą wersję zobaczymy w kolejnych filmach MCU.

Widowisko opowiada o rasie niemalże boskich istot, które zostały powołane do życia przez znanych z MCU Celestian, przeprowadzających eksperymenty genetyczne na wczesnych formach człowieka. W ich wyniku doszło do powstania trzech ras: Przedwiecznych, Dewiantów i ludzi. W obsadzie produkcji znajdują się Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Don Lee, Lia McHugh i Kit Harington. Reżyseruje Chloe Zhao.

The Eternals - premiera filmu w USA 6 listopada 2020 roku.