The Eternals - Herclues pojawi się w filmie? Nowe pogłoski

The Eternals rozszerzą historię Kinowego Uniwersum Marvela o nowych bohaterów, których zmagania będziemy śledzić na przestrzeni wielu lat. Film przedstawi nowy zespół superbohaterów, starożytną rasę obcych, która żyje na Ziemi w tajemnicy od tysięcy lat. Po wydarzeniach z Avengers: Koniec gry, niespodziewana tragedia zmusza ich do wyjścia z cienia, aby ponownie zjednoczyć się w walce z najstarszym wrogiem ludzkości, Dewiantami.

Portal TheCinemaSpot podaje teraz, że postać Herculesa zadebiutuje w jednym z przyszłych projektów Marvel Studios. Już wcześniej wiązano tę postać z udziałem w tym filmie, ponieważ Hercules w komiksach związany jest z bohaterami tej produkcji. Teraz jednak informacja została podana przez kilka bardziej rzetelnych źródeł, choć wciąż należy traktować ją w kategoriach plotki.

Spekuluje się, że być może debiut Herculesa przypadnie na serial Loki od Disney+. Wydaje się jednak, że The Eternals byłoby najlepszym miejscem do pojawienia się tego bohatera choć na krótki występ. Tym bardziej, że postać jest biseksualna, co świetnie wpisałoby się w kulturowy aspekt filmu.