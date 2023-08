Egzorcysta: Wyznawca - jak tworzy się demoniczny głos? Reżyser zdradza szczegóły

fot. Universal Pictures

Reklama

Egzorcysta wreszcie doczekał się swojego sequelu. Egzorcysta: Wyznawca gwarantuje powrót słynnego demona z 1973 roku. Jednakże, okazuje się, że proces stworzenia jego głosu nie był tak prosty, jak mogłoby się wydawać. O szczegółach opowiedział reżyser filmu, David Gordon Green.

Egzorcysta: Wyznawca - reżyser o stworzeniu demonicznego głosu

Green potwierdził, że przesłuchano wielu aktorów chętnych do użyczeniu swojego głosu demonowi.

- Proces odtworzenia demonicznego głosu wciąż trwa i próbujemy różnych opcji. Któregoś dnia przyprowadziłem pięć bardzo różnych osób i poprosiłem ich, aby coś powiedzieli. Może chcę, żeby to był każdy z tych głosów i jeszcze więcej. Może chcę, aby demon był wieloma rzeczami.

Dla porównania, w oryginalnym filmie z 1973 roku, głosu demona użyczyli dwaj aktorzy - Ron Faber i Mercedes McCambridge.

Egzorcysta: Wyznawca - fabuła

Historia skupia się na Victorze Fieldingu (Leslie Odom Jr.), który od śmierci swojej ciężarnej żony podczas trzęsienia ziemi na Haiti 12 lat temu sam wychowuje córkę, Angelę (Lidya Jewett). Kiedy Angela i jej przyjaciółka Katherine (Olivia Marcum) znikają w lesie, niespodziewanie powracają trzy dni później bez wspomnień tego, co się działo. To rozpoczyna ciąg wydarzeń, które zmusi Victora do stawienia czoła prawdziwemu złu. W desperacji szuka pomocy u jedynej osoby, która przeżyła coś podobnego, Chris MacNeil.

Egzorcysta: Wyznawca - data premiery jest planowana na 13 października 2023 roku.

Zobacz także: