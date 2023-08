Star Wars: Ahsoka - nowy teaser. Hayden Christensen jako Anakin Skywalker - zaskakujący dialog

fot. EW.com

Nowy teaser serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka po raz pierwszy wykorzystuje w promocji Anakina Skywalkera. Według oficjalnych informacji Hayden Christensen nagrał sceny jako Anakin, ale oficjalnie nie wiadomo, jaka ma być jego rola. Nowy teaser jest o Ahsoce, ale w tle słyszymy właśnie aktora w roli Skywalkera mówiącego do swojej uczennicy ważne słowa. Co więcej, dialog wyraźnie jest z czasów, gdy był jej mistrzem podczas Wojen Klonów, więc to może być sugestia scen retrospekcji z tych czasów albo wizja Mocy. To na pewno jest głos Christensena i jest to całkowicie nowy dialog, którego wcześniej nigdzie nie było.

Star Wars: Ahsoka - teaser

Według plotek z uwagi na jeden z motywów z serialu Star Wars Rebelianci zobaczymy na ekranie Anakina Skywalkera z różnych okresów życia. Wszystko za sprawą Świata pomiędzy światami, który jest motywem dość kontrowersyjnym, bo w pewnym sensie pozwala na podróże w czasie i pokazanie alternatywnych rzeczywistości, bo według przecieków mamy zobaczyć, jak Obi-Wan zginął na Mustafarze w walce z Anakinem i to Ahsoka Tano staje do boju z dawnym mistrzem i przyjacielem. Szczegóły wykorzystania i znaczenia tego motywu nie są jednak znane, a przecieki dotyczą dość ogólnych scen z tym związanych.

Star Wars: Ahsoka - premiera 23 sierpnia 2023 roku w Disney+.