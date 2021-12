The Expanse otrzyma własną grę! Wielki powrót studia Telltale Games

fot. Telltale Games

Jeszcze przed właściwym rozpoczęciem gali The Game Awards 2021 ujawniono interesujący tytuł, nową grę studia Telltale Games tworzoną we współpracy ze studiem Deck Nine. Będzie to przygodówka na podstawie popularnego serialu sci-fi The Expanse. Fabularnie będziemy mieli do czynienia z prequelem, a główną bohaterką będzie Camina Drummer.

Twórcy zapowiadają, że Drummer będzie musiała zmagać się między innymi z różnymi osobami, które znajdą się na statku Artemis, nie zabraknie też decyzji moralnych, z których od zawsze słynęły produkcje amerykańskiego studia.

Niestety na premierę prawdopodobnie będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Aktualnie gra znajduje się na wczesnym etapie produkcji i powstaje z myślą o PC i "popularnych konsolach".

