The Falcon and the Winter Soldier - ciekawy los Sharon Carter w serialu? Zdjęcia gadżetów

Źródło: Marvel/wipy.tv

The Falcon and the Winter Soldier miało zadebiutować na Disney+ jeszcze w tym roku, ale ostatecznie do tego nie dojdzie. Udało się jednak zakończyć zdjęcia w Pradze, które realizowane były pomimo wciąż rosnącej liczby zakażeń w Czechach. W sieci nie ma zbyt wielu oficjalnych materiałów promujących produkcję. Pojawiają się jednak co jakiś czas wycieki grafik lub zdjęć, które mogą sugerować pewne rzeczy z serialu.

Tym razem mamy kilka zdjęć przedstawiających gadżety związane z produkcją. Wśród breloczków i notesów z dwójką tytułowych bohaterów, jest także zaskakujący przedmiot z wizerunkiem Sharon Carter. Uwaga! Jeśli boicie się najmniejszych spoilerów z serialu, to czujcie się ostrzeżeni. Na zdjęciu widzimy bowiem bohaterkę w kapturze z napisem "wanted" zasłaniającym jej twarz. Czy to oznacza, że postać będzie poszukiwana przez władze? Czy Falcon i Zimowy Żołnierz również wystąpią w roli zbiegów? Na takie informacje na razie za wcześnie. Zobaczcie zdjęcia:

https://twitter.com/BRMarvelNews/status/1329055751265017856

The Falcon and the Winter Soldier zadebiutuje na Disney+ w 2021 roku.