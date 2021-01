The Falcon and the Winter Soldier - członek drużyny Young Avengers pojawi się w serialu?

Marvel

Wielkimi krokami zbliża się premiera serialu The Falcon and the Winter Soldier. Jednak w sieci pojawiła się jeszcze jedna plotka castingowa dotycząca projektu Marvel Studios i Disney+. Otóż według portalu Murphy's Multiverse Elijah Richardson dołączył do obsady serialu jako Eli Bradley, znany z komiksów członek drużyny Young Avengers, który używa pseudonimu Patriot. To wnuk Isaiaha Bradleya, czarnoskórego Kapitana Ameryki. Chłopak na początku używał zmodyfikowanego hormonu wzrostu, aby mieć supermoce, jednak potem uzyskał umiejętności w wyniku transfuzji krwi od Isaiaha. Podobno bohater ma wystąpić w dwóch odcinkach.

Oczywiście póki co należy traktować tę informację w sferze plotek. Jednak jeśli okazałaby się prawdą, to Bradley byłby kolejnym członkiem Young Avengers, który dołączy do MCU. Wcześniej w uniwersum pojawiła się Cassie Lang, a Kate Bishop i America Chavez czekają na swoje debiuty.

The Falcon and the Winter Soldier - premiera serialu na Disney+ 19 marca.