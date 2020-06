The Falcon and The Winter Soldier i Loki - seriale wznowią produkcję w lipcu?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Ostatnio pojawiły się informacje, że grający jedną z głównych ról w serialu WandaVision, Paul Bettany odwołał swoją wizytę na jednym z konwentów (jest to konwent komiksowy w Tampa Bay - organizatorzy oficjalnie potwierdzili rezygnację aktora). Liz Hill z MurphyMultiverse podała, że spowodowane jest to powrotem na plan serialu WandaVision.

Teraz pojawiły się informacje z tego samego źródła, że do powrotu szykowane są ekipy The Falcon and the Winter Soldier oraz Lokiego. Według niepotwierdzonych doniesień, zdjęcia ponownie rozpoczną się w lipcu, a do ukończenia tego pierwszego serialu pozostały niespełna dwa tygodnie.

Koronawirus i tak już odcisnął swoje piętno na harmonogramach Disney+. The Falcon and the Winter Soldier nie będzie mieć premiery w sierpniu 2020 roku. W tym momencie podawana jest informacja o jesieni 2020 roku.