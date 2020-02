The Falcon and the Winter Soldier - koronawirus wpłynął na scenariusz? Zdjęcie sugeruje nowego herosa

Twórcy pierwszego serialu MCU, który trafi do oferty Disney+, The Falcon and the Winter Soldier, od samego początku mają pod górkę jeśli chodzi o realizację produkcji. Przypomnijmy, że po trzęsieniu ziemi w Portoryko ekipa serialowa musiała poszukać nowych miejsc kręcenia ujęć, natomiast teraz wygląda na to, że koronawirus doprowadził do wprowadzenia zmian w samym scenariuszu. O takim obrocie spraw donosi scooper Charles Murphy, który przekonuje, że jednym z wątków w pierwszych odcinkach miał być aspekt zagrożenia bioterrorystycznego. Po rozprzestrzenieniu się koronawirusa na całym świecie twórcy mieli zmienić opowieść tak, by nie akcentować przesadnie tego elementu historii - rozpisane na nowo sceny są także kręcone w ramach dokrętek.

Wczoraj informowaliśmy Was, że w serialu może pojawić się nowy superbohater, Battlestar - więcej o tej sprawie przeczytacie w tym miejscu. Obecność tej postaci może potwierdzać jedno ze zdjęć z planu, na którym pozują Anthony Mackie, Sebastian Stan, Wyatt Russell (ekranowy John Walker aka U.S. Agent) i tajemniczy, czarnoskóry aktor. Amerykańskie serwisy popkulturowe spekulują, że to właśnie ten ostatni miałby wcielić się na ekranie w Battlestara.

Do sieci trafiło jeszcze jedno zdjęcie z planu, które przedstawia plakat "Cap is back" - zwróćcie uwagę, że pod kostiumem Kapitana Ameryki ukrywa się na nim John Walker, którego amerykański rząd widzi w roli następcy Steve'a Rogersa. To dlatego amerykańskie serwisy popkulturowe uznają ten materiał za przejaw działań propagandowych ze strony władz USA w ekranowej historii.

Mackie w jednym z wywiadów tak odpowiedział na pytanie o to, czy Falcon i Zimowy Żołnierz naprawdę się przyjaźnią:

Nasze postacie muszą rozwinąć tę relację, to wszystko będzie się pogłębiać. Nigdy tak naprawdę nie byliśmy przyjaciółmi - właściwie wciąż nimi nie jesteśmy.

Odtwórca roli Falcona nie chce także, aby jego wersja Kapitana Ameryki stała się symbolem wyłącznie dla czarnoskórych:

W tych czasach i w tej epoce Ameryki podejdziemy otwarcie do tego, by moja twarz reprezentowała nas, cały naród - jesteśmy przecież tyglem kulturowym. Nie ma jedynie słusznego wyglądu, punktu widzenia czy emocji Amerykanina. Wszyscy nimi jesteśmy. Chcę, by mój Kapitan Ameryka reprezentował każdego, nie tylko określoną grupę osób.

Serial The Falcon and the Winter Soldier zadebiutuje na platformie Disney+ w sierpniu.