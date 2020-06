The Falcon and the Winter Soldier - kiedy zostaną wznowione zdjęcia do serialu? Co z unijnym zakazem?

Źródło: Marvel

The Falcon and the Winter Soldier to serial, który w wyniku przesunięcia premiery widowiska Czarna wdowa ma rozpocząć 4. Fazę Kinowego Uniwersum Marvela. Jednak projekt boryka się z problemami związanymi z zatrzymaniem zdjęć do filmów i seriali na świecie z powodu pandemii. Dodatkowo Unia Europejska wprowadziła zakaz podróży do krajów UE dla obywateli USA. Jednak jak donosi portal Variety szef Czeskiej Komisji Filmowej (w Czechach kręcono The Falcon...) wystosował oficjalny komunikat, w którym informuje, że unijny zakaz nie dotyczy osób pracujących w sektorze produkcji filmowej i telewizyjnej. To oznacza, że zapewne niedługo ekipa serialu będzie mogła powrócić na plan. To również dobra wiadomość dla hollywoodzkich produkcji, które przed pandemią miały zdjęcia w innych krajach UE.

Szczegóły fabuły produkcji nie są znane. Wiadomo tylko, że w serialu tytułowi bohaterowie na pewno zmierzą się ze znanym już z MCU Baronem Zemo. W obsadzie oprócz Stana znajdują się Anthony Mackie, Emily VanCamp, Daniel Bruhl i Wyatt Russel. Reżyseruje Kari Skogland. Seria będzie liczyć sześć odcinków. Premiera serialu została zaplanowana na sierpień, jednak nie wiadomo czy ten termin się utrzyma.