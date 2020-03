The Falcon and the Winter Soldier - koronawirus uderza w serial. Zdjęcia w Pradze odwołane!

The Falcon and the Winter Soldier to jeden z serialowych projektów Kinowego Uniwersum Marvela, który powstaje dla platformy Disney+. Produkcja opowiada o losach tytułowych bohaterów po wydarzeniach z filmu Avengers: Endgame. Panująca epidemia koronawirusa powoduje, że zdjęcia do wielu projektów filmowych i serialowych są odwoływane. Tak samo stało się w przypadku tego serialu. Zdjęcia do produkcji w Atlancie zakończyły się i ekipa miała przenieść się na tydzień na plan do Pragi. Jednak według raportu portalu Deadline postanowiono anulować prace w stolicy Czech i powrócić do Atlanty. Serwis informuje, że jest mało prawdopodobne przeniesienie zdjęć w Pradze na późniejszy termin.

W obsadzie znajdują się Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Daniel Bruhl i Wyatt Russel. Reżyseruje Kari Skogland. Seria będzie liczyć sześć odcinków.

The Falcon and the Winter Soldier - premiera serialu na platformie Disney+ w sierpniu.