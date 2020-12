The Falcon and The Winter Soldier - planowano pokazać superbohaterkę związaną z Peggy Carter

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Do sieci trafiła ciekawa plotka o The Falcon and the Winter Soldier z portalu GWW, którego doniesienia często się sprawdzają. Dotyczy ona jednej z pierwszych wersji scenariusza serialu MCU i ma związek z postacią Sharon Carter (Emily VanCamp).

Twierdzą oni, że w tej wersji scenariusza rozważano pokazanie, jak Sharon Carter zostaje superbohaterką znaną jako Captain Britain. Miał być to hołd dla jej ciotki Peggy Carter.

Dziennikarze publikują tę plotkę w formie ciekawostki, bo choć Sharon Carter w serialu się pojawi, wątpią, by motyw z Captain Britain trafił w tej chwili na ekrany. Głównie też z tego powodu, że Sharon jest Amerykanką, a zawsze Captain Britain była osoba z Wielkiej Brytanii. Prawdopodobnie dlatego ostatecznie zrezygnowano z pomysłu, bo taki wybór zdenerwowałby fanów komiksów.

The Falcon and The Winter Soldier - premiera w marcu 2021 roku.