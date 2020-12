The Falcon and the Winter Soldier - zobaczcie pierwszy, pełen akcji zwiastun. Jest data premiery

Marvel/Disney+

W trakcie zakończonego już Dnia Inwestora Disneya zaprezentowano szereg rewelacji związanych z MCU. Jedną z tych najważniejszych stał się pierwszy zwiastun serialu The Falcon and the Winter Soldier, który trafi do oferty Disney+. Materiał co prawda nie wyjawia zbyt wiele na temat samej fabuły, ale pokazuje, że fani mogą liczyć na naszpikowaną przygodami i wypełnioną akcją po brzegi historię.

Być może najbardziej intrygującym elementem zwiastuna jest zaakcentowanie obecności Karla Morgenthaua aka Flag Smashera, złoczyńcy przedstawianego najczęściej jako przeciwnik Kapitan Ameryki. Marvel Studios poniższy materiał postanowiło z kolei reklamować hasłem: "Dziedzictwo tej tarczy jest skomplikowane". Zobaczcie trailer:

https://twitter.com/MarvelStudios/status/1337196313381797892

Do sieci trafił także plakat produkcji, który oficjalnie ujawnia, że jej pierwszy odcinek zadebiutuje w Disney+ 19 marca 2021 roku. Spójrzcie sami:

