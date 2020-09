The Falcon and The Winter Soldier - serial może zostać opóźniony na 2021 rok. Nowe informacje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel/Disney+

Nowe informacje o The Falcon and the Winter Soldier pochodzą od Charlesa Murphy'ego, czyli z dobrego i wiarygodnego źródła, którego doniesienia zazwyczaj się sprawdzają.

Według niego ekipa serialu Disney+ i Marvel Studios wróci na plan w Pradze w Czechach dopiero w październiku 2020 roku. Mają one potrwać do listopada i według jego wiedzy, twórcy mają nadzieję, że wrócą na święta do domów. Chodzi o święto Dziękczynienia, które jest 26 listopada.

Jeśli ten scenariusz się potwierdzi, mała jest szansa, by The Falcon and The Winter Soldier trafił na ekrany w 2020 roku. Pamiętajmy, że materiał, który nakręcą w Czechach, musi przejść postprodukcję, a ta w czasach pandemii koronawirusa nie jest robiona tak samo szybko, ponieważ większość firm pracuje zdalnie. Mieliby więc kilka tygodni, by zdążyć wszystko zrobić na ewentualną grudniową premierę.

Marvel Studios nadal milczy w temacie produkcji swoich filmów. Od marca 2020 roku oficjalnie niczego nie ogłosili ani nie skomentowali. Czekamy na oficjalne potwierdzenia lub zdementowanie doniesień.