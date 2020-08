The Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye i Loki - ekipy szykują się do pracy na planie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios

Nowe zakulisowe informacje o serialach The Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye i Loki pochodzą od Charlesa Murphy'ego, którego doniesienia przeważnie się sprawdzają.

Według jego doniesień ekipy wszystkich trzech seriali wróciły do Atlanty i zaczęły pracować nad przygotowaniami do pracy na planie. Wcześniej do miasta przyjechała ekipa Spider-Mana 3, która już prowadzi prace pre-produkcyjne.

To oznacza, że zdjęcia są już zaplanowane i pewnie ruszą najpóźniej we wrześniu. Przypomnijmy, że na początku pandemii koronawirusa mówiono, że Marvel Studios zawiesza prace nad wszystkim do września 2020 roku.

Problem jest z WandaVision, która też musi wrócić na plan. Według Murphy'ego zdjęcia do tego serialu są zaplanowane w Los Angeles, w którym sytuacja z zakażeniami koronawirusem nie poprawiła się i to może wpłynąć albo na opóźnienia, albo na zmianę planów Marvel Studios.

Z uwagi na to, że żaden z seriali nie jest gotowy, nie mają one oficjalnej daty premiery.