The Falcon and The Winter Soldier - serial oficjalnie opóźniony. Kiedy premiera?

Źródło: Marvel

PremieraThe Falcon and the Winter Soldier dopiero w 2021 roku. Oficjalna strona serialu w Disney+ została zaktualizowana i zawiera informację o opóźnieniu premiery. To oznacza, że WandaVision będzie pierwszym oficjalnym seriale aktorskim MCU, bo premiera nastąpi jeszcze w 2020 roku.

Pierwotnie The Falcon and The Winter Soldier miał mieć premierę w sierpniu 2020 roku. Serial został opóźniony przez blokadę na planie spowodowaną pandemią koronawirusa. Do prac wrócono dopiero we wrześniu 2020 roku, a twórców czeka jeszcze wyprawa do Pragi w Czechach, by dokończyć zdjęcia w lokacji. Do tego dochodzi proces postprodukcji nad nowymi scenami i najwyraźniej do końca roku pozostało za mało czasu, by się z tym wyrobić, a Marvel Studios nie chce dawać wybrakowanego produktu.

https://twitter.com/BrandonDavisBD/status/1307867259520593922

Trudno powiedzieć, czy będzie mieć to jakieś znaczenie fabularne dla WandaVision, który miał zadebiutować po przygodach Falcona i Bucky'ego. W plotkach mówiono, że The Falcon and The Winter Soldier będzie bezpośrednio związany z tym serialem. Jednocześnie jednak wiemy, że wszystko w MCU jest ze sobą powiązane, więc na obecną chwilę są jedynie plotki i spekulacje. Nikt z Marvel Studios nie odniósł się do informacji o tak ścisłym oddziaływaniu fabularnym obu seriali.

Pojawiły się nowe zdjęcia z planu The Falcon and The Winter Soldier, które pozwalają przyjrzeć się strojowi Bucky'ego.

https://twitter.com/JustJared/status/1307504908665528320