WandaVision - jest zwiastun serialu Disney+. Czegoś takiego w MCU jeszcze nie było!

fot. Disney+

WandaVision to jeden z pierwszych seriali aktorskich MCU, których fabuła ściśle jest związana z kinowymi filmami. Dokładnie mówiąc to serial będzie między innymi bezpośrednim wprowadzeniem do filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness, więc takim sposobem superprodukcja platformy Disney+ staje się czymś, co trzeba obejrzeć.

Historia rozgrywa się po wydarzeniach z Avengers: Koniec gry. Wanda Maximoff i Vision żyją sobie na wyidealizowanych przedmieściach i zaczynają podejrzewać, że nie wszystko jest tym, co się wydaje.

Zgodnie z oczekiwaniami WandaVision będzie czymś, czego nigdy wcześniej nie było w MCU i gatunku kina komiksowego. Będzie to gigantyczna mieszanka gatunkowa, w której znajdą się między innymi sitcom, horror, widowisko superbohaterskie i wiele innych inspirowanych klasykami telewizji z dawnych lat. Zwiastun pokazuje, że takiej atmosfery jeszcze nie mieliśmy w świecie superherosów.

WandaVision - zwiastun

WandaVision - zdjęcia

WandaVision

Elizabeth Olsen i Paul Bettany grają główne role. W obsadzie są również Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall Park i Kathryn Hahn. Jac Schaeffer jest twórczynią i showrunnerką. Budżet seriau to 150 mln dolarów.

Oficjalnie potwierdzono, że będzie to pierwszy serial Marvel Studios należący do MCU. Oficjalna strona platformy Disney+ potwierdziła, że The Falcon and the Winter Soldier dopiero w 2021 roku.

WandaVision - premiera jeszcze w 2020 roku.