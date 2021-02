The Falcon and the Winter Soldier - spot z nowymi scenami. Mackie o kinowym rozmachu

Marvel/Disney+

The Falcon and the Winter Soldier miało zadebiutować na Disney+ w 2020 roku, ale ostatecznie wszystko zostało przesunięte ze względu na pandemię koronawirusa. Teraz widzowie ekscytują się odcinkami serialu WandaVision, ale już za niespełna miesiąc na platformie Disney+ zawita produkcja o Falconie i Zimowym Żołnierzu.

W sieci zamieszczono dwa nowe spoty z okazji miesiąca do premiery serialu. W jednym z nich nie pokazano nic nowego, ale w drugim zobaczyć możemy kilka nowych scen oraz usłyszeć Sama parafrazującego słowa Steve'a Rogersa z filmu Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz. Zobaczcie:

https://twitter.com/MarvelStudios/status/1362839368721969157

https://twitter.com/falconandwinter/status/1362817655317557251

Anthony Mackie udzielił też wywiadu, w którym wspominał pracę na planie serialu MCU. Zauważył, że był to filmowy rozmach i powstawaniu tego projektu towarzyszyła znacznie większa ekipa, niż w przypadku seriali powstających np. dla Netflixa. Dodał też, że mniejsze projekty mają swoje zalety, ale praca dla Marvel Studios związana jest z obcowaniem w pewnej wspólnocie, która zna się od wielu lat. Dodał także, że miał obawy jeśli chodzi o jakość serialu, ale finalny efekt jest według niego oszałamiający. Poniżej zobaczycie też nowy baner z bohaterami serialu.

To naprawdę dobry serial. Martwiłem się, kiedy po raz pierwszy usłyszałem, że będzie na streamingu, że jakość zostanie utracona, że zmieniłoby się to w wyobrażenie o tym, czym mógłby być film o tych bohaterach. Obawiałem się, że nie będą w stanie stworzyć sekwencji akcji, do których przyzwyczaiły nas filmy Marvela. Ale są one oszałamiające. Historia jest świetna i naprawdę poznajesz postacie i zakochujesz się w nich. Jak widać z WandaVision, po prostu przenosi cię w kolejną podróż w tym uniwersum. Więc [The Falcon and The Winter Soldier - przyp. red.] nie zawiedzie. Nie mogę się doczekać, kiedy fani to zobaczą.

O fabule The Falcon and the Winter Soldier nie wiadomo na razie za wiele. Wiemy, że wrogiem bohaterów będzie także Baron Zemo. W produkcji zobaczymy też Wyatta Russella dzierżącego tarczę Kapitana Ameryki jako U.S. Agent. Za reżyserię odpowiedzialny jest Kari Skogland, zaś głównym scenarzystą jest Malcolm Spellman. Premiera 19 marca na Disney+.