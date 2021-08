The Flash - Batman rozbija się na motorze! Nowe materiały wideo i zdjęcia z planu

fot. materiały prasowe

The Flash to nadchodzący film z uniwersum DC. Opowiada o losach superszybkiego Barry'ego Allena, w którego wcieli się aktor Ezra Miller. Po wypadku, jaki miał miejsce ostatnio na planie produkcji, gdzie operator kamery zderzył się z batmotorem, w końcu praca mogła ruszyć do przodu i wznowiono kręcenie. W Internecie szybko pojawiły się nowe ujęcia i filmiki, które do tej pory dają nam najlepsze spojrzenie na Ricka Englisha - który, swoją drogą, był dublerem Roberta Pattinsona w Batmanie - ubranym w coś, co przypomina Bruce'a Wayne'a zagranego przez Bena Afflecka w Mrocznego Rycerza.

Poniżej można także zobaczyć materiał wideo, na którym widać sekwencję kaskaderską, w której Batmotor toruje sobie drogę przez samochody.

https://twitter.com/FlashFilmNews/status/1421544831491399680

https://twitter.com/FlashFilmNews/status/1422157187888058375

Reżyserem The Flash jest Andy Muschietti, a scenariuszem zajmuje się Christina Hodson. Producentami wykonawczymi są Michael Disco i Marianne Jenkins. Szczegóły fabuły nie są jeszcze znane. W obsadzie znajdują się Ben Affleck i Michael Keaton, Kiersey Clemons po raz kolejny wcieli się w rolę Iris West, a Sasha Calle zadebiutuje w DC jako Supergirl. Ezra Miller będzie tytułowym Flashem.

The Flash - premiera 4 listopada 2022 roku.