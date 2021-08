The Flash - operator zapowiada widowisko. "To złożony film, niekoniecznie superbohaterski"

fot. materiały prasowe

The Flash to nadchodzące widowisko oparte na komiksach DC Comics, które opowie o losach Szkarłatnego Sprintera. Trwają już prace na planie produkcji, za której reżyserię odpowiada Andy Muschietti i w której w główną rolę wcieli się Ezra Miller. Operatorem The Flash jest Henry Braham, który w jednym z ostatnich wywiadów opowiedział o filmie i o postępach w produkcji. Filmowiec zapewnił, że zdjęcia idą bardzo dobrze oraz wytłumaczył, dlaczego nadchodząca produkcja jest złożonym, odważnym spin-offem Ligii Sprawiedliwości i zasadniczo nie jest filmem komiksowym.

Wszystko idzie świetnie. To złożony film, zasadniczo nie jest filmem komiksowym. Nie jest osadzony w rzeczywistości, jest technicznie złożony. Mam nadzieję, że nie zostanie odebrany jako film superbohaterski. To porostu film i taki powinien być. My zaś musimy robić świetne filmy, w których pojawiają się superbohaterowie, którzy mają prawdziwe, wiarygodne charaktery, ze wszystkimi wadami charakteru, jakie znajdujemy w ludzkości.

Przypomnijmy, że w nadchodzącym The Flash Michael Keaton powróci po latach do roli Batmana. Oto, co powiedział Braham zapytany o tę kwestię:

To przyjemność pracować z taką ekipą. Są fantastyczni. Michael oczywiście jest geniuszem. Wspaniale ogląda się, gdy współcześnie odtwarza tę rolę. To niesamowite.

The Flash i The Batman - Pattinson i Affleck mają wspólnego dublera?

Przypomnijmy, że zdjęcia do filmu The Flash powstają w Glasgow. Miasto to zarówno w produkcji Muschiettiego jak i w filmie The Batman z Robertem Pattinsonem "gra" Gotham City. Co ciekawe, obie produkcje łączy także postać samego kaskadera, który w scenach motocyklowych zastępuje wcielających się w Batmana aktorów. Jak donoszą zagraniczne media, Ben Affleck oraz Robert Pattinson mają tego samego dublera i jest nim Rick English.

The Flash - premiera filmu została zaplanowana na 4 listopada 2022 roku.