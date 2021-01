The Flash - Danny DeVito powróci jako Pingwin w filmie?

materiały prasowe

The Flash to jeden z szykowanych projektów Warner Bros opartych na komiksach DC. W filmie mają pojawić się postacie z innych produkcji choćby dwie wersje Batmana w wykonaniu Bena Afflecka i Michaela Keatona. Okazuje się, że być może dołączy do nich również Danny DeVito w roli Pingwina. Ostatni raz aktora w tej kreacji widzieliśmy w filmie Powrót Batmana z 1992 roku. Plotka jaka pojawiła się w sieci mówi, że Warner Bros chce sprowadzić DeVito, aby pojawił się jako Pingwin w epizodzie w filmie. Oczywiście póki co jest to niepotwierdzona pogłoska. Poinformujemy Was, gdy pojawi się oficjalny komunikat w tej sprawie.

Warner Bros.

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. Widowisko ma skupić się na multiwersum, czyli światach, w których żyją bohaterowie innych powstałych do tej pory projektów na podstawie komiksów DC. Według plotek zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w kwietniu 2021 roku.

The Flash - premiera filmu została zaplanowana na 4 listopada 2022 roku.