The Flash - są nowe materiały promocyjne filmu. Batman na emeryturze i... "dwa głupie dzieciaki"

Choć internauci w ostatnim czasie zastanawiają się raczej nad tym, czy film The Flash ostatecznie trafi do kin, wygląda na to, że DC Studios w dalszym ciągu stawia na promocję produkcji z Ezrą Millerem w roli głównej. Na odbywającym się w São Paulo konwencie Comic-Con Experience ujawniono więc nowe materiały marketingowe - są nimi grafiki, które mogą rzucać nieco inne światło na samą fabułę.

Intryguje przede wszystkim jedna z nich. Znajduje się na niej wzmianka o:

"dwóch głupich dzieciakach" - najprawdopodobniej odnosi się ona do faktu, że w filmie mamy zobaczyć Barry'ego Allena i jego sobowtóra z innej rzeczywistości, co potwierdził pierwszy teaser; nie jest natomiast jasne, dlaczego protagonista, jedna z najinteligentniejszych postaci w komiksowym uniwersum DC, został nazwany "głupim";

"emerytowanym mścicielu" - Bruce Wayne w wersji Michaela Keatona Powrót Batmana

"naładowanej w połowie kosmitce zasilanej energią słoneczną" - to odniesienie do Supergirl może sugerować, że twórcy filmu korzystają z historii ukazanych w komiksach o Supermanie, w których niekiedy jego moc była ograniczana, gdy pozostawał on na usługach amerykańskiego rządu.

Zwróćmy też uwagę, że na innej z grafik promocyjnych Szkarłatny Sprinter nie posiada na głowie charakterystycznych błyskawic - z kolei jego sobowtór ma na sobie zupełnie inny kostium. Spójrzcie sami:

The Flash - grafiki promocyjne

Data premiery filmu The Flash jest w chwili obecnej ustalona na 23 czerwca przyszłego roku.