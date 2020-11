The Flash - Lynda Carter wystąpi jako Wonder Woman w filmie DCEU?

fot. materiały prasowe

The Flash to jeden z szykowanych projektów kinowego uniwersum (a raczej multiwersum) opartego na komiksach DC. W filmie mamy zobaczyć bohaterów znanych z innych produkcji o superbohaterach tego wydawnictwa między innymi Batmanów wykonaniu Michaela Keatona i Bena Afflecka. Teraz w sieci pojawiła się kolejna informacja dotycząca występu w projekcie. Otóż jak podaje portal The Vulcan Reporter Lynda Carter znana ze swojej roli Wonder Woman w serialu z lat 70. negocjuje swój udział w filmie, aby powtórzyć rolę bohaterki. Serwis nie podaje szczegółów jej angażu, pozostaje nam więc czekać na oficjalny komunikat.

fot. Warner

Szczegóły fabuły widowiska nie są póki co znane. Produkcja ma podobno inspirować się, przynajmniej w części, znanym komiksem Flashpoint. W czasie panelu projektu na DC Fandome twórcy oraz gwiazda widowiska Ezra Miller stwierdzili, że film będzie drzwiami, które otworzą multiwersum, w którym będą mogli egzystować bohaterowie z różnych produkcji opartych na komiksach DC. Ma to dać nieograniczone możliwości dla DCEU.

The Flash - premiera filmu 4 listopada 2022 roku.