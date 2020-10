The Flash - Wonder Woman pojawi się w filmie?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: WarnerBros.

The Flash to jeden z projektów szykowanych przez Warner Bros w ramach ich multiwersum widowisk opartych na komiksach DC. Wiemy już, że w filmie pojawią się wersje Batmana w wykonaniu Michaela Keatona i Bena Afflecka. W sieci pojawiła się kolejna plotka dotycząca produkcji. Otóż portal The Illuminerdi twierdzi, że Warner Bros zabiega o to, aby Gal Gadot pojawiła się w filmie jako Wonder Woman. Oczywiście póki co należy tę informację traktować w kategorii plotek. Damy znać, gdy pojawi się oficjalny komunikat w tej sprawie.

Źródło: WarnerBros.

Szczegóły fabuły produkcji są trzymane w tajemnicy. Film ma podobno inspirować się, przynajmniej w części, kultowym komiksem Flashpoint. W czasie panelu projektu na DC Fandome twórcy oraz gwiazda widowiska Ezra Miller stwierdzili, że film będzie drzwiami, które otworzą multiwersum, w którym będą mogli egzystować bohaterowie z różnych produkcji opartych na komiksach DC. Stwierdzili, że mają nieograniczone możliwości.

The Flash - premiera filmu 4 listopada 2022 roku.