Wonder Woman 1984 - Gal Gadot prezentuje złotą zbroję na okładce magazynu

fot. materiały prasowe

Wonder Woman 1984 to nadchodzący film z Gal Gadot w roli głównej, opowiadający o przygodach tytułowej bohaterki. Produkcja będzie kontynuacją filmu z 2017 roku, a za kamerą ponownie stanie Patty Jenkins. Teraz mamy okazję, by przyjrzeć się kostiumowi superbohaterki.

Gal Gadot postanowiła bowiem za pomocą Twittera podzielić się z fanami dwiema okładkami magazynu Rolling Stone Columbia. Na jednej z nich widzimy aktorkę w kostiumie Wonder Woman, który zaprojektowany został przez Lindy Hemming. Tym samym możemy się przekonać, jak dokładnie będzie wyglądać nowa odsłona jej złotej zbroi:

https://twitter.com/GalGadot/status/1312832797149626374

Oto, co projektantka mówiła o tworzeniu złotej zbroi Wonder Woman:

Każdy element jest prawdziwy, chociaż może się wydawać, że pewne elementy zbroi zostały stworzone komputerowo. Zbroja musiała być złota, a dodatkowo dawać efekt lustrzany. Jednocześnie nie mogła się w niej odbijać ekipa filmowa. To było trudne zadanie, ale ostatecznie udało się stworzyć odpowiedni materiał. Zbroja doskonale wpasowała się w lata 80., w których toczy się akcja filmu.

Przypomnijmy, że w nadchodzącej produkcji Wonder Woman będzie musiała stawić czoła Maxowi Lordowi oraz The Cheetah. Zobaczymy, jak zbroja sprawi się w walce z nowymi przeciwnikami.

Wonder Woman 1984 - światowa premiera przewidziana została na 25 grudnia 2020 roku.