The Four Seasons - Tina Fey zagra w komediowym serialu Netflixa

The Four Seasons to nowy serial, który będzie oparty na filmie Cztery pory roku z 1981 roku. Twórczyniami ośmioodcinkowej produkcji są Tina Fey, Lang Fisher i Tracey Wigfield, które pracowały razem już wcześniej przy Rockefeller Plaza 30. To będzie pierwszy telewizyjny projekt, w którym wystąpi Fey od czasu roli we wspomnianym serialu, zakończonym w 2013 roku. Nowa komedia powstanie dla platformy streamingowej Netflix.

Tina Fey napisała również scenariusz wraz z Fisher i Wigfield. Ponadto będzie pełnić rolę producentki wykonawczej wraz z Davidem Minerem, Erikiem Gurianem i Jeffem Richmondem. Produkcja ma się rozpocząć jeszcze w tym roku.

Cztery pory roku - fabuła filmu

Film Cztery pory roku od Universal Pictures opowiada o trzech zaprzyjaźnionych parach w średnim wieku, które wspólnie spędzają wakacje. Razem dzielą swe smutki, radości i poglądy na życie. Sytuacja zmienia się, gdy jeden z mężczyzn zamierza porzucić swą żonę, dla młodszej kochanki. Świetne jak dotąd relacje całej paczki, nagle ulegają nadszarpnięciu. W głównej roli wystąpił m.in. Alan Alda, który również wyreżyserował i napisał scenariusz do filmu. Tytuł produkcji pochodzi od słynnych kompozycji Antonio Vivaldiego.

