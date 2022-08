The Good Doctor - w planach jest spin-off. Będzie to serial prawniczy

fot. materiały prasowe

Amerykańska telewizja ABC stawia na uniwersa! Po tym jak udało im się rozbudować serial Rekrut o spin-off, który zadebiutuje w sezonie jesiennym, teraz szykują serial osadzony w świecie The Good Doctor. Jak donosi deadline, ma być to serial prawniczy o tytule The Good Lawyer. David Shore i Liz Friedman, showrunnerzy The Good Doctor, mają za niego odpowiadać.

The Good Lawyer - co wiemy?

Na ten moment pilot The Good Lawyer będzie częścią 6. sezonu The Good Doctor. Podobna strategia została wprowadzona przy wspomnianym Rekrucie. Nastąpi to w 13. odcinku. W centrum ma być kobieta imieniem Joni, która zmaga się z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym. Ma ono destrukcyjny wpływ na jej życie prywatne i zawodowe. Jest ona jednak błyskotliwą prawniczką i gdy dr Shaun Murphy (Freddie Highmore) ma problemy z prawem, zostaje jego obrończynią. Co więcej czytamy, że gdy kancelaria chciała ją zwolnić za jej dziwaczne zachowanie wynikające z zaburzenia, zagroziła im pozwem, który by wygrała. Dzięki temu nadal tu pracuje i jest w tym świetna. Obecnie trwa casting do tej roli.

Drugą bohaterką będzie Janet, która jest doświadczoną prawniczką w kancelarii. Wcześniej reprezentowała dr Glassmana (Richard Schiff) i to właśnie on prosi ją o pomoc w obronie Shauna. To jednak bohater The Good Doctor podejmuje decyzję, że chce, aby to Joni go broniła, nie Janet.

ABC i Sony TV odmówili komentarza dziennikarzom. Ich zdaniem szczegóły kontraktów są wciąż dopracowywane. Gdy odcinek zostanie wyemitowany w ramach The Good Doctor, wówczas osoby decyzyjne przeanalizują reakcje i podejmą decyzję, czy spin-off zostanie zamówiony.