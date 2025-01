Battle royale powraca do World of Warcraft. Kolejna odsłona Plunderstorm wprowadza nowe nagrody

fot. Blizzard

W World of Warcraft wystartowała kolejna odsłona wydarzenia o nazwie Plunderstorm, które inspirowane jest popularnymi produkcjami z gatunku battle royale. 60 graczy trafia na sporych rozmiarów mapę, na której mogą znaleźć przydatne zdolności, a następnie walczą oni między sobą o przetrwanie, aż przy życiu pozostanie tylko jeden z nich.

W nowej odsłonie nie zabrakło istotnych zmian. Przede wszystkim usprawniono kolejkowanie i od teraz do zabawy można dołączyć także bezpośrednio z interfejsu najnowszego dodatku The War Within. Do tego nie tylko przywrócono poprzednie nagrody, ale też wprowadzono zupełnie nowe, takie jak zestawy do tranmogryfikacji czy wierzchowca-papugę. Co więcej, tym razem przedmiotów nie zdobywa się wbijając poziomy na liniowej ścieżce sławy, a poprzez zdobywanie waluty o nazwie Plunder, którą następnie można przeznaczyć na zakup interesujących nas nagród.