Gray Man - Ryan Gosling i reszta bohaterów na nowych plakatach. Zapowiedziano zwiastun

Netflix

The Gray Man to thriller szpiegowski Netflixa oparty na bestsellerowej powieści autorstwa Marka Greaneya. Za kamerą stoją bracia Russo, czyli reżyserzy hitu Avengers: Koniec gry. Budżet widowiska wyniósł 200 mln dolarów, więc jest to najdroższy film w historii Netflixa. Scenariusz przygotowali Christopher Markus i Stephen McFeely, którzy pracowali z Braćmi Russo nad ostatnimi częściami Avengers.

Do sieci trafiła seria plakatów z bohaterami produkcji, a przy okazji zapowiedziano też pierwszy zwiastun, który trafi do sieci jutro (wtorek 24 maja). Zobaczcie plakaty (cztery pierwsze):

The Gray Man - plakat

Gwiazdami produkcji są Ryan Gosling i Chris Evans. W obsadzie znajdują się również Ana De Armas, Regé-Jean Page, Alfre Woodard, Billi Bob Thornton, Wagner Moura, Jessica Henwick, Dhanush i Julia Butters.

The Gray Man - o czym film?

W centrum jest agent CIA grany przez Ryana Goslinga, który jest jak duch. Nikt nawet nie zna jego prawdziwego imienia. Kiedy odkrywa ukryte tajemnice agencji, wplątuje się w międzynarodową konspirację. Wówczas dawny kolega (Chris Evans) wyznacza nagrodę za jego głowę.

Zobacz także:

The Gray Man - premiera 22 lipca na platformie Netflix.