Heartstopper - będzie 2. sezon? Nawet więcej! Netflix dał zielone światło na kontynuację

Fot. Netflix

Heartstopper powróci na mały ekran! Serial młodzieżowy o tematyce LGBTQ został oficjalnie wznowiony. Na Netflixie pojawi się drugi i trzeci sezon produkcji. Alice Oseman, która jest autorką oryginalnego komiksu o tej samej nazwie, po raz kolejny będzie scenarzystką.

Serial Heartstopper opowiada o dwóch zakochanych licealistach. Pojawił się na platformie w kwietniu, zyskując dużą popularność i przychylne opinie zarówno wśród widzów, jak i recenzentów. Produkcja znalazła się w TOP 10 Netflixa w aż 54 krajach.

Warto też wspomnieć o tym, że krytycy na Rotten Tomatoes ocenili tytuł na 100 procent, a widzowie 98 procent. To imponujący wynik. Sukces Heartstoppera wpłynął także na gwiazdy produkcji. Kit Connor i Joe Locke zyskali duży rozgłos w mediach społecznościowych. Popularność serialu przyczyniła się także do wzrostu sprzedaży komiksów Alice Oseman.

Heartstopper

Heartstopper był chwalony za to, że do serialu młodzieżowego rzeczywiście zatrudnił młodych aktorów, dzięki czemu wydał się widzom bardziej autentyczny. To urocza historia miłosna dwóch chłopaków, przedstawiająca wątki LGBTQ w sposób, który przemawia do oglądających - na przykład bez szkodliwych stereotypów.