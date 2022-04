The Gray Man - pierwsze zdjęcia, data i polski tytuł. To widowisko reżyserów Avengers: Endgame

fot. Netflix

The Gray Man będzie dostępny w polskim Netflixie pod tytułem Szary człowiek. Wraz z obszernym artykułem w Entertainment Weekly odpowiedziano na pytanie, kiedy premiera filmu. Nastąpi ona 22 lipca 2022 roku w Netflixie. Tydzień wcześniej film trafi do amerykańskich kin. Najpewniej też taka opcja będzie dostępna w Polsce, bo tak to działało do tej pory przy innych tego typu sytuacjach.

Za kamerą stoją bracia Russo, czyli reżyserzy hitu Avengers: Koniec gry. Główne role grają Chris Evans, Ana de Armas, Regé-Jean Page i Ryan Gosling. Widowisko oparte jest na książce Marka Greaneya. Budżet wynosi 200 mln dolarów, więc jest to najdroższy film w historii Netflixa. Christopher Markus i Stephen McFeely, czyli scenarzyści przygód Avengers, odpowiadają za scenariusz.

Szary człowiek - szczegóły

W artykule czytamy potwierdzenie poprzednich wypowiedzi: to ma być początek nowej, dochodowej serii. Jest to zarazem film szpiegowski, który jak zapowiada Anthony Russo nie jest tylko opowieścią o szpiegu, ale o jego ekstremalnej wersji, która musi ukrywać swoją tożsamość i siebie.

W centrum jest agent CIA grany przez Ryana Goslinga, który jest jak duch. Nikt nawet nie zna jego prawdziwego imienia. Kiedy odkrywa ukryte tajemnice agencji, wplątuje się w międzynarodową konspirację. Wówczas dawny kolega (Chris Evans) wyznacza nagrodę za jego głowę. Bracia Russo potwierdzają, że Chris Evans jest tutaj złoczyńcą.

Jak czytamy w raporcie EW.com, widowisko ma być pełne akcji opartej na popisach kaskaderskich. Z filmów Marvela wiemy, że bracia Russo jak mało kto potrafią tworzyć spektakl na ekranie.

Szary człowiek - zdjęcia

Szary człowiek