American Psycho - czy reboot hitu powstanie? Autor książki przerwał milczenie

Już jakiś czas temu pojawiła się informacja, że powstanie reboot hitu American Psycho. Widzowie zaczęli zastanawiać się, kto zagra główną rolę. W końcu trudno byłoby przebić kreację Christiana Bale'a z 2000 roku. Szybko pojawiła się plotka, że Patricka Batemana zagra nikt inny, jak Austin Butler. Wygląda jednak na to, że te doniesienia są fałszywe. Zarówno o Butlerze, jak i samym reboocie.

Autor książki American Psycho o reboocie

Bret Easton Ellis, autor książki American Psycho, postanowił odnieść się do plotek o reboocie filmu.

Czuję, że to fałszywe informacje. Słyszałem gdzieś od kogoś, że nie ma podpisanych żadnych kontraktów. Austin Butler nie podpisał niczego, by zagrać Patricka Batemana. Luca [Guadagnino] nie ma kontraktu. Scott Burns, który rzekomo ma napisać scenariusz do nowej wersji, także nie ma kontaktu. Według wielu źródeł, które posiadam, to wszystko to fake newsy, które zostały rozsiane, by sprawdzić, jak widownia na nie zareaguje.

Zwykle, gdy ma powstać adaptacja książki, jej autor zostaje o tym przynajmniej poinformowany. A nikt nie odezwał się w tej sprawie do Ellisa.

Nie mam z tym nic wspólnego. Może dostanę jakieś pieniądze, jeśli rzeczywiście to zrobią, ale nie jestem zaangażowany w proces kreatywny na żadnym poziomie. To wszystko, co wiem.

American Psycho - czy reboot hitu powstanie?

Wygląda więc na to, że zdaniem Ellisa studio chciało jedynie sprawdzić, jak widzowie zareagują na wiadomość o reboocie American Psycho, ale żadne realne kroki nie zostały podjęte. Prawdopodobnie zdają sobie sprawę z tego, że takie przedsięwzięcie byłoby ryzykowane. Film z 2000 roku zyskał status kultowego, a występ Christian Bale'a do dzisiaj jest gorąco chwalony i trudno wyobrazić sobie kogokolwiek innego w roli Patricka Batemana.

Czas pokaże, czy jakiekolwiek informacje o reboocie zostaną oficjalnie potwierdzone. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć nową wersję American Psycho. Czekamy na wasze komentarze!

