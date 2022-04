Netflix - filmy i seriale na maj 2022. Tak mało nowości nie było od dawna

Netflix

Netflix ogłosił nowości na maj 2022 roku. Patrząc na liczbę tytułów i porównują ją do tych z poprzednich lat, nie da się nie zauważyć, że jest ich bardzo mało. Kiedyś jednak Netflix prezentował ogrom nowości, więc teorie ot ym, że pandemia ich dośignęłą i proces realizacji filmów i seriali znacząco zwolnił, wydają się adekwatne.

Najważniejszym serialem maja jest pierwsza część 4. sezonu Stranger Things. Istotnymi nowościami są nowe sezony Kto zabił Sarę?, Prawnik z Lincolna, Miłość, Śmierć i Roboty oraz Ghost in the Shell SAC_2045.

Z filmów na pewno uwagę przyciągnie Powrót do liceum z Rebel Wilson po totalnej metamorfozie oraz Nieobliczalni 2.

Netflix - nowości na maj 2022

Netflix - najciekawsze filmy i seriale na maj 2022

Maverix - 12 maja

Netflix - lista na maj 2022

Co ciekawe, tym razem w tabelce od Netflixa wymieniane są również gry mobilne, które wprowadzają do oferty. Co więcej, mamy tylko dwa tytuły na licencji w maju. Są to Przyjaciel do końca świata (2 maja) oraz Krime Story. Love Story (11 maja).