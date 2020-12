The Grey Man - Ana De Armas dołącza do Evansa i Goslinga w filmie Braci Russo

Universal

The Gray Man ma być pierwszą superprodukcją, którą bracia Russo wyreżyserują po Avengers: Koniec gry. Jest to historia zabójczej rywalizacji pomiędzy dwoma szpiegami. Na Gentry'ego poluje w wielu miejscach świata Lloyd Hansen, który kiedyś z nim współpracował w CIA. Wszystko przez to, że Gentry zostaje spalony na misji i trzeba się go teraz pozbyć. Twórcy chcą, aby był to początek nowej filmowej serii opartej na książkowym cyklu Marka Greaneya. Budżet ma sięgać 200 mln dolarów na samą realizację widowiska.

Anthony i Joe Russo wyreżyserują na podstawie scenariusza Joe Russo który był poprawiany przez Christophera Markusa i Stephena McFeely'ego, czyli duet od Avengers: Endgame. Ryan Gosling i Chris Evans mają zagrać główne role. Portal Deadline podaje, że do obsady dołączyła też Ana de Armas (Nie czas umierać), która mogła już wcześniej występować u boku Goslinga w Blade Runner 2049 i Evansa w filmie Na noże.

fot. Marvel

Zobacz także:

Zdjęcia są planowane na styczeń 2021 roku w Los Angeles oraz innych lokacjach, które nie zostały jeszcze ujawnione.