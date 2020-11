The Hardy Boys - zwiastun serialu kryminalnego dla młodzieży

fot. Hulu

The Hardy Boys to serial oparty na serii młodzieżowych powieści. Historia skupia się na 16-letnim Franku Hardym, w którego wciela się Rohan Campbell oraz jego 12-letnim bracie Joe (w tej roli Alexander Elliot). W wyniku rodzinnej tragedii chłopcy przeprowadzają się do nowego miasta o nazwie Bridgeport. Dowiedziawszy się o niebezpiecznych tajemnicach, z którymi powiązani są ich rodzice, duet braci decyduje się przeprowadzić własne śledztwo w tej sprawie.

Do sieci trafi zwiastun serialu, którego 1. sezon będzie liczył łącznie 13 odcinków.

Obok Campbella i Elliota w serialu występują: James Tupper, Keana Lyn Bastidas, Linda Thorson, Bea Santos, Adam Swain, Atticus Mitchell, Riley O'Donnell, Christian Perri, Rachel Drance i Stephen R. Hart.

The Hardy Boys - premiera 1. sezonu 4 grudnia 2020 roku na Hulu.