The Holdout - nowy thriller prawniczy. W obsadzie sześciokrotnie nominowana do Oscara aktorka

Fot. Materiały prasowe

Prestiżowy portal Deadline informuje, że Amy Adams zagra główną rolę w nowym thrillerze prawniczym, zatytułowanym The Holdout. Będzie także pełnić rolę producentki wykonawczej. Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziecie poniżej.

Przypominamy, że Amy Adams to sześciokrotnie nominowana do Oscara aktorka, znana z takich produkcji jak American Hustle, Vice czy Mistrz. Podobnie jak w przypadku nowego projektu, zagrała główną rolę i jednocześnie była producentką wykonawczą serii Ostre przedmioty od HBO. Ten projekt zapewnił jej dwie nominacje do Emmy w kategoriach dla najlepszego serialu limitowanego i najlepszej aktorki pierwszoplanowej.

The Holdout - informacje

Scenariuszem do The Holdout zajmie się Graham Moore. Produkcja zostanie oparta na jego powieści o tym samym tytule.

The Holdout to połączenie serialu prawniczego z zagadką kryminalną. Akcja będzie rozgrywać się w Los Angeles na dwóch osiach czasowych. Główną bohaterką będzie Maya Seale, w którą wcieli się Amy Adams. 10 lat po tym, jak kobieta wydała kontrowersyjny werdykt w sprawie, znajduje inną członkinię ławy przysięgłych martwą w swoim pokoju hotelowym, a wszystkie dowody wskazują na nią. Będzie musiała udowodnić swoją niewinność, a by to zrobić, wrócić również do sprawy sprzed lat, którą zdążyła już dawno zostawić za sobą.