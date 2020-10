The Human Voice - zwiastun krótkometrażowego filmu Pedro Almodóvara

fot. El Deso D.A.

The Human Voice to krótkometrażowy film w reżyserii Pedro Almodóvara. Opowiada o kobiecie, która obserwuje upływający czas obok walizek swojego byłego kochanka, który miał je odebrać, ale nigdy nie przyjechał. Towarzyszy jej niespokojny pies, który nie rozumie, że jego pan go opuścił. Razem przeżywają to porzucenie.

W głównej roli zagrała Tilda Swinton. Produkcja została nakręcona w 9 dni w Madrycie w lipcu 2020 roku. To pierwszy anglojęzyczny film wyreżyserowany przez Pedro Almodóvara. The Human Voice to również jego pierwszy film krótkometrażowy od 11 lat.

Do sieci trafił melancholijny zwiastun The Human Voice, który możecie zobaczyć poniżej.

The Human Voice miał swoją premierę podczas Festiwalu Filmowego w Wenecji. Do kin w Wielkiej Brytanii ma trafić 7 listopada wraz z poprzedzającym go wywiadem ze Swinton i reżyserem produkcji.