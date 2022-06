The Invincible - zobaczcie gameplay z gry na podstawie twórczości Stanisława Lema

fot. 11bit studios

The Invincible to nadchodząca gra inspirowana twórczością Stanisława Lema, a konkretnie powieścią Niezwyciężony. Gracze wcielą się w astrobiolożkę o imieniu Yasna, która trafia na niezbadaną, pustynną planetę Regis III. Miejsce to okazuje się być pełne tajemnic, których odkryciem będzie musiała zając się protagonistka.

Wideo z rozgrywką sugeruje, że dostaniemy dość klasyczną przygodówkę, w której zajmiemy się eksploracją planety, poszukiwaniem wskazówek i rozwiązywaniem zagadek logicznych. Podczas zabawy wykorzystamy szereg akcesoriów i gadżetów, takich jak detektor, telemetr czy łazik. Uwagę przyciąga również oprawa utrzymana w stylu retro-futurystycznym.

The Invincible - gameplay

The Invincible zadebiutuje w 2023 roku, choć początkowo zakładano debiut jeszcze w tym roku. Dokładna data premiery nie została ujawniona.

The Invincible

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.