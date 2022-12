The Killer - pierwsze zdjęcia z nowego filmu Davida Finchera. Michael Fassbender jako płatny zabójca

fot. screen z YouTube

The Killer to nowy film w reżyserii Davida Finchera, który powstaje dla platformy Netflix. W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z thrillera. Co ciekawe nie są to oficjalne materiały. Pochodzą z wideo z kanału YouTube firmy Porsche, które dotyczy wyścigowej kariery Michaela Fassbendera, gwiazdy produkcji. Zatem jeszcze nie rozpoczęto kampanii promocyjnej projektu. Zdjęcia możecie sprawdzić poniżej.

Znani członkowie obsady projektu to wspomniany Michael Fassbender w roli głównej oraz Tilda Swinton. Reszta jest póki co trzymana w tajemnicy. Za scenariusz odpowiada Andrew Kevin Walker, który wcześniej napisał skrypt do kultowego filmu Finchera, Siedem.

The Killer - zdjęcia

The Killer

Film to adaptacja komiksowej serii autorstwa Alexisa Nolenta. Oryginał opowiada o zabójcy na zlecenie, który wykonuje perfekcyjne swoje zadania z zimną krwią. Jednak pewnego dnia zaczyna przeżywać kryzys egzystencjonalny związany z wyborami moralnymi w świecie, w którym nie ma granicy dobra i zła. Nasz bohater będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami jednego ze zleceń.